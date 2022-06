»Janša se trenutno zdi izgubljen«

IZJAVA DNEVA

"Janševa politična mentaliteta je bila za razumevanje zelo enostavna, njeni principi delovanja pa hitro dojemljivi vsakomur. Kar se taktik tiče, je šef SDS deloval brutalno in morda smo ga ves čas precenjevali glede globine, tudi sam. Če bi bil bolj spreten, si nadel več človeškega obraza, nastopal manj naduto v besedah in dejanjih, bi morda bil še vedno na oblasti."

"Trenutno se zdi izgubljen. Politično prizorišče, ki se ga oklepa, ga želi že dolgo izvreči kot patologijo, kar posredno najbolj dokazuje kar sam s svojo radikalizacijo in destruktivnostjo. Letos so še dvojne volitve in videli bomo, če se počasi vendarle poslavlja ali računa na svojo zamenjavo na naslednjih."

(Filozof Boris Vezjak o tem, ali lahko pričakujemo Janšev "come back;" v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto)