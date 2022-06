Ta koncept je v desničarskih krogih znan že vse od poslednjih dni druge svetovne vojne

Izšla je posebna številka Mladine TEROR. Marcel Štefančič, jr., Erik Valenčič in novinarji nemške revije Der Spiegel so opisali teror v 21. stoletju, od napada na Svetovno trgovinsko središče (WTC) v New Yorku 11. septembra 2001 do vojne v Ukrajini, ki še vedno traja. Kako se je lahko zgodilo, da je to stoletje že zdaj stoletje nasilja?

"Med Breivikovimi žrtvami ni bilo veliko muslimanov. Potrudil se je, da je prizadel svojega glavnega sovražnika: prihodnji establišment kulturnih marksistov. Mednje prišteva večino evropskih politikov, novinarjev, publicistov, visokošolskih učiteljev."

V članku z naslovom "Terorist in podpihovalci" novinarke in novinarji revije Spiegel pišejo o tem, da je sovraštvo do muslimanov julija 2011 nekega Norvežana pognalo v teroristično dejanje. Na več kot 1500 straneh je popisal svoj do islama sovražni pogled na svet, deloma prežet z desničarskim populizmom. "Breivik je uporabil koncept, ki izvira iz levičarskih gibanj, iz anarhizma 19. stoletja: propagandna dejanja. Šele individualno izvedeno nasilje, tako so razmišljali takratni anarhisti in pozneje tudi RAF (Frakcija rdeče armade), bo pripeljalo do družbene spremembe. Le da so levičarski teroristi morili posamezne osebe, ki so predstavljale osovraženi sistem; če je pri tem umrl še kdo – voznik, policist – so to vzeli v zakup, niso pa množično pobijali naključnih oseb. Breivik je volk samotar, ki se je izmuznil vsem varnostnim varovalkam, kot se je izrazila vodja norveške policijske varnostne službe. Volk samotar, volkodlak – ta koncept je v desničarskih krogih znan že vse od poslednjih dni druge svetovne vojne. Tedaj so nacisti sanjali o gverilskih celicah, s katerimi bi Arijci bíli zadnjo bitko."

