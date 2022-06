»Pravi domoljub je pripravljen narediti vse za svoj narod«

IZJAVA DNEVA

"Mir je največja vrednota, kar jih lahko gojimo. Vsaka vojna je zlo. Ne moremo si predstavljati, kako tisti, ki so bili težek boj, danes doživljajo grozote v Ukrajini, Želimo si samo živeti v miru, svobodi, v sožitju z drugimi narodi. Biti domoljub ne pomeni biti nacionalist, ki vidi le svoj narod. Pravi domoljub je pripravljen narediti vse za svoj narod, tudi dati življenje, vendar spoštovati druge narode, njihovo kulturo in njihovo identiteto. Temu se reče sobivanje in prijateljstvo med narodi."

(Minister za obrambo Marjan Šarec v govoru v Češnjicah v Tuhinjski dolini, kjer je položil venec k spomeniku Petru Držaju, padlim borcem in padlim zavezniškim častnikom)