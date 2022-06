FOTOGALERIJA: »Naš planet je tudi njihov«

V Ljubljani shod ob dnevu pravic živali

© Janez Zalaznik

V nedeljo je na Prešernovem trgu potekal shod ob dnevu pravic živali. S tablami za pravice živali, majicami NARD in transparentom 'Naš planet je tudi njihov.' / 'Our planet, theirs too.' so se pridružili več kot 110 mestom po vsem svetu, v katerih so ta dan imeli pogrebno slovesnost za milijarde živali, ki so v preteklem letu izgubile življenje zaradi prehrambene industrije.

Prebrali so tudi deklaracijo pravic živali v slovenskem in angleškem jeziku, pod katero so se po koncu shoda lahko podpisali vsi sodelujoči in mimoidoči podporniki.

Po shodu je sledil Veganski piknik v Tivoliju, na katerem so zbirali prostovoljne prispevke za kritje stroškov izvedbe shoda in za nadaljnje delo za živali.

Več fotografij v fotogaleriji Janeza Zalaznika spodaj.