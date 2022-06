Mavrični mesec

Nikki / Wikimedia Commons

Začel se je mesec ponosa. Čas, ko razobešamo mavrične zastave, po vsem svetu pa so organizirani dogodki in parade. Vendar to ni le čas praznovanja, temveč tudi čas, da se spomnimo trnove zgodovine LGBTQ+ skupnosti.

Prva parada ponosa je potekala leta 1970 v New Yorku kot obletnica znamenitega stonewallskega upora, v Sloveniji pa smo jo dobili šele leta 2001 po incidentu v lokalu Galerija. Letos je že tretjič potekala tudi na Koroškem, odpovedali pa so se ji v Mariboru.

Kljub večji vidnosti LGBTQ+ skupnosti homofobija še zdaleč ni izkoreninjena. V tem trenutku, recimo, 67 držav kriminalizira istospolne zveze, 11 pa jih za »kršilce morale« predvideva smrtno kazen. Povsod pa se krepi diskurz o tradicionalnih vrednotah in »normalnih« družinah. Zato ni dovolj, da gledamo RuPaul's Drag Race in plešemo v Monoklu, pač pa se je za pravice pripadnikov vseh manjšin treba vseskozi boriti. Družba je močna le toliko, kolikor je močan njen najšibkejši člen.

