Največja grožnja ZDA so ameriški desničarski skrajneži

"Samo leta 2018 so skrajni desničarji v ZDA po podatkih nevladne organizacije Anti-Defamation League umorili vsaj 50 ljudi – največ po napadu v Oklahoma Cityju. Za večino je odgovorno gibanje Beli supremacisti, ki vidi belo raso kot večvredno; s tem gibanjem sta bila povezana tudi napadalca v Oklahoma Cityju."



Marc Pitzke

V članku z naslovom "Notranji sovražnik" novinar revije Der Spiegel Marc Pitzke piše o tem, da so Združene države Amerike dvajset let bojevale vojno proti terorizmu, proti islamistom Al Kaide. Zdaj pa so njihova največja grožnja ameriški desničarski skrajneži, ki se borijo proti demokraciji in pravni državi.

"Vojna proti terorizmu, ki jo je ameriška politika bojevala po 11. septembru, ni bila usmerjena proti nevarnosti doma, temveč proti oddaljenemu sovražniku. In posledice bodo dolgotrajne. Vojni pohod nad Afganistan, proti islamističnim borcem Osame bin Ladna, ki se je začel oktobra 2001, se končuje. Tudi doma je 11. september pustil sledi. Še do preteklega leta je veljal protiteroristični zakon Patriot act iz leta 2001, ki grobo posega v državljanske pravice in dovoljuje vohunjenje za Američankami in Američani. V tem času so bili skrajneži ameriškega srednjega zahoda prav tako dejavni kot tisti z Bližnjega vzhoda. Samo od leta 2001 do 2010 se je število desničarskih sovražnih skupin (KKK, neonacisti, rasisti) s 667 povzpelo na 1002, od leta 2008 tudi zaradi zmage Baracka Obame, ki je bil prvi afroameriški predsednik ZDA," je še zapisal Pitzke.

