Kaj nas lahko avtisti naučijo o konceptu privolitve?

Love on the spectrum je avstralska resničnostna serija, na voljo na Netflixu, kjer ima tudi že ameriški spin-off. Serija prikazuje ljudi z avtizmom, ki iščejo romantične partnerje. Seveda ob tem zagreši marsikateri faux-pas; od infantilizacije in stereotipizacije avtističnih posameznikov, preko prikazovanja avtizma kot nezmožnosti oz. invalidnosti, pa vse do nekakšne getoizacije protagonistov, ki jih nikoli ne pošljejo na zmenek z nevrotipičnimi osebami.

Vseeno pa serija prinaša tudi normalizacijo avtističnih oseb, in sicer na najbolj nepričakovanih oz. nenačrtovanih mestih. Marsikdaj v ospredje stopi humor, pa najsi gre za trenutke, ki prikazujejo družinsko dinamiko in starše, ki spremljajo domislice svojih avtističnih otrok na robu solz – smeha, ali pa za samoironijo avtističnih protagonistov pred kamero.

Vsi pa bi morali biti pozorni na to, kako zlahka lahko v odnose inkorporiramo koncept privolitve.

"Te lahko objamem?"

"Daj."

"Se poljubiva?"

"Raje ne bi."

"Okej, popolnoma razumem!"

