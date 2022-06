»Novi ekstremizmi so samo dodaten strup, ne zdravilo«

Izšla je posebna številka Mladine TEROR. Marcel Štefančič, jr., Erik Valenčič in novinarji nemške revije Der Spiegel so opisali teror v 21. stoletju, od napada na Svetovno trgovinsko središče (WTC) v New Yorku 11. septembra 2001 do vojne v Ukrajini, ki še vedno traja. Kako se je lahko zgodilo, da je to stoletje že zdaj stoletje nasilja?

"V svetu, polnem ekstremizmov in ekstremnih razmer, so novi ekstremizmi samo dodaten strup, ne zdravilo."



Erik Valenčič

V članku z naslovom "Zavezniki v smrti in sovraštvu" novinar Erik Valenčič piše o tem, da je zaradi vse skrajnejših razmer v svetu moč pričakovati nadaljnjo krepitev verskih in ideoloških ekstremizmov, ki pomenijo skupno, dopolnjujočo se varnostno grožnjo celotnemu človeštvu.

"V zahodnem svetu, predvsem pa v Evropi smo že vrsto let priče prepletanju islamskega in desnega ekstremizma, ki se kažeta v terorističnih pokolih: od koordiniranih napadov islamistov v Parizu novembra 2015 do napada v londonskem parku Finsbury junija 2017, ko je skrajni desničar s kombijem zapeljal v množico muslimanov, od pokola pred koncertno dvorano v Manchestru, kjer se je maja 2017 razstrelil privrženec Islamske države, do strelskega pokola v mošeji, ki ga je izpeljal desni ekstremist marca 2019 v novozelandskem mestu Christchurch. Ti in drugi takšni napadi niso bili zamišljeni zgolj kot maščevanje, njihov namen je bil tudi navdihniti skrajneže na obeh straneh in jih spodbuditi k nadaljnjim pobojem. Prvi voditelji Islamske države, ki so zagovarjali idejo totalne vojne, so dobro vedeli, kaj želijo doseči z nasiljem v Evropi. Osredotočili so se na države s številnejšo muslimansko manjšino, ker jim je bilo jasno, kaj bo sledilo po vsakem terorističnem napadu: šok širše javnosti se bo sprevrgel v jezo, zaradi katere bodo imele korist skrajno desne stranke, ki bodo z islamofobnimi stališči in politikami povzročile še več frustracij med evropskimi muslimani, to pa bo navsezadnje pomenilo več rekrutov za Islamsko državo," je še zapisal Valenčič.

