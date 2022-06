»Na to, da utihne orožje, vpliva več dejavnikov«

IZJAVA DNEVA

"Na to, da utihne orožje, vpliva več dejavnikov: od mednarodnega pritiska do stanja na bojišču. Ker ZDA, Evropski uniji in Veliki Britaniji v dobrih treh mesecih z gospodarsko-političnimi sankcijami in politično-orožarsko podporo Ukrajini ni uspelo doseči ciljev, se je napadena država znašla na še eni točki preloma. Ena izmed temeljnih težav mednarodne skupnosti je, da cilj sankcij ostaja nejasen. Ciljale so na zaustavitev bojev, pa se to ni zgodilo. S svojo silovitostjo so merile tudi na slabitev Putinovega režima, pa tudi ta javno zelo redko izrečeni, nikjer pa zapisani cilj ni bil dosežen, in to navkljub krčenju tamkajšnjega gospodarstva ter vse težjih življenjskih razmerah za prebivalstvo. Vprašanje je, ali bo vse obljubljeno dodatno orožje v državo prispelo pravočasno, da se napredovanje ruskih sil zaustavi in v najboljšem primeru tok vojne tudi obrne. Neznank je veliko, negotovost pa tolikšna, da se napoved dolžine vojne brez omembe njenega razpleta – razen tistega želenega – nenehno podaljšuje: od avgusta na konec poletja in še naprej. Sedaj se že predvideva, da bi vojna utegnila trajati celo do konca leta."

(Novinar Aleš Gaube o tem, da po stotih dneh vojne v Ukrajini podobe z bojišča in mednarodne skupnosti kažejo klavrno sliko; via Dnevnikov Objektiv)