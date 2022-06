»Golob slabši od svojega predhodnika ne more biti«

IZJAVA DNEVA

"Slovenija je zamenjala predsednika vlade, ali bo tudi kulturo politike, še ni jasno. Sprememba politične kulture je bila eden glavnih poudarkov Roberta Goloba na njegovi poti na vrh izvršne veje oblasti. Po tem ga bo javnost tudi ocenjevala. Slabši od svojega predhodnika na Gregorčičevi ulici ne more biti. A zgolj odsotnost sovražnega govora na twitterju ne bo dovolj. Štela bo korenita sprememba upravljanja z državo. Pričakovanja do Goloba so na tem področju visoka, uspeh bo soodločal o njegovi politični karieri."

"Slovenija torej pričakuje ne le drugačen način vodenja, ampak tudi drugačen način upravljanja z državo. Takšen, ki države ne vidi kot plen, ampak kot bogastvo, ki ga je treba varovati in razvijati. Takšen, ki ne gleda na partikularne interese, ampak vidi interese državljanov. Takšen, ki mu pogled seže dlje kot do prihodnjih volitev. Lahko bi rekli, da Slovenija potrebuje trajnostno vodenje."

(Novinar Nejc Gole o tem, da Slovenija od Roberta Goloba pričakuje ne le drugačen način vodenja, ampak tudi drugačen način upravljanja z državo; via Delova Sobotna priloga)