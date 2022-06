Bolje, a medlo

Kako trdne so dejansko zaveze nove vlade o drugačni azilni in obmejni politiki?

Eden izmed beguncev, ki je spomladi 2019 omahnil v reko Kolpo, a se uspel rešiti na manjši otok, kjer je potem več ur čakal na pomoč, ki je na koncu prišla s hrvaške strani.

© Tomislav Urh

V novem koalicijskem dogovoru so, kar se migracij tiče, zapisane zaveze o povsem drugačni azilni in migracijski politiki: »Prosilcem za azil bomo zagotovili varnejše migracijske poti ter hitre in učinkovite azilne postopke, ki bodo spoštovali temeljne človekove pravice in svoboščine. Pogoje za mednarodno zaščito bomo olajšali ter mednarodno zaščito omogočili vsem, ki so do nje upravičeni v skladu z mednarodnim pravom. Omogočili bomo sistematično integracijo v slovensko družbo.« Kaj o tem menijo nevladne organizacije in civilne iniciative, ki delujejo na tem področju in opozarjajo na iz leta v leto bolj nehumano migracijsko politiko?