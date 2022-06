Tudi Janez Janša je šel v Beograd in čestital Titu za rojstni dan

Janšev dan mladosti

Državni zbor je 25. maja za mandatarja potrdil Roberta Goloba – to se je zgodilo na dan, ko se je v nekdanji skupni državi praznoval dan mladosti oziroma Titov rojstni dan. Ob tej priložnosti je poslanec Gibanja Svoboda Lenart Žavbi izrekel čestitke: »Jaz kot najmlajši poslanec izrekam vsem, ki danes praznujejo, vse čestitke ob dnevu mladosti. Nekaterim to še zmeraj veliko pomeni in prav je, da jih spoštujemo.«

Ob tem je na desnici završalo, na Žavbija se je spravil medijski stroj stranke SDS, Janez Janša pa je zapisal: »Kratek odgovor na številna vprašanja iz tujine glede usmeritve stranke Gibanje Svoboda, ki oblikuje novo vlado. Si predstavljate, da bi si poslanci stranke, ki sestavlja nemško vlado, čestitali za rojstni dan Adolfa Hitlerja? V Sloveniji so člani parlamenta iz vrst stranke Gibanja Svoboda izbrali 25. maj, rojstni dan nekdanjega jugoslovanskega diktatorja in množičnega morilca Josipa Broza Tita, kot dan imenovanja predsednika vlade. In javno so si čestitali na Titov rojstni dan. Vse povedano.«

Ni sicer prvič, da je Janša zanikal pomemben del svoje preteklosti. Kot je znano, je bil pravoveren komunist. V partijo se je včlanil pri rosnih 17 letih, leta 1975. Že dve leti kasneje je kot eden najobetavnejših partijskih kadrov v svojem okolju vodil pohod 1. čete mladinske brigade Ivo Lola Ribar v bosansko Jajce, kjer je med drugo svetovno vojno potekal kongres Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije (AVNOJ). Kariero v partiji in njenih izpostavah je končal šele, ko so ga zaradi preveč radikalnih stališč iz nje izključili.

Mladi Janša se je konec sedemdesetih udeležil sprejema Titove štafete v Beogradu. Pred predajo štafete so maršalu zaplesali vrli fantje s puškami v rokah in rdečimi zvezdami na prsih (na fotografiji posnetek predaje štafete leta 1979) /

© Trezor, YouTube

Podobno, kot je poskušal zakopati te spomine, je očitno tudi pozabil, kako je pred leti, ko je bil še mladinski funkcionar grosupeljske občine, ob dnevu mladosti vodil delegacijo mladincev na stadion v Beogradu, kjer se je z izročitvijo štafetne palice Titu na osrednji prireditvi sklenilo praznovanje, imenovano tudi Štafeta mladosti.

Tistega dne, najverjetneje gre za 25. maj 1979, se spominja Darja Groznik, novinarka in predsednica nevladne organizacije Zveza prijateljev mladine Slovenije. Tistega majskega dne je bila mladinka in članica delegacije. »Na ta dan imam zelo medle spomine, spomnim se le, da smo šli z vlakom in da je bila strašna gneča. Bilo je ogromno mladih. Dan mladosti je bil res en tak lep praznik in veseli smo bili, da smo bili lahko tam, na kraju, kjer se je štafeta izročila Titu. Med nami je bil tudi Janša,« pripoveduje Groznikova.

Stari Janša se v angleščini pritožuje zaradi 25. maja /

© Twitter

Janše v mladih letih se spominja kot zelo ambicioznega funkcionarja in zavednega mladinca. »Že takrat je imel močne voditeljske sposobnosti. Ne le da je vodil občinsko konferenco Zveze socialistične mladine Slovenije, bil je tudi v mladinskih brigadah in pri tabornikih. Organiziral je razne pohode po poteh Avnoja in partizanskih poteh in se udeleževal vseh teh mladinskih manifestacij,« se mladega Janše spominja Groznikova.

Zgodovina pozna zanimive obrate, nekoč Titov mladinec, danes pa preganjalec vsega, kar diši po rdečem