Ponosna podpredsednica

Političarka za 21. stoletje

Podpredsednica državnega zbora Nataša Sukič kot didžejka na koroški paradi ponosa

© Koroška Pride

Mesec ponosa je v polnem zagonu, pri tem pa je pomembno poudariti tudi vidnost pripadnikov skupnosti LGBTQ+. Pred kratkim smo v Sloveniji z Golobovo vlado dobili prvega ministra, za zdaj je še državni sekretar, ki je razkril svojo istospolno usmerjenost, že nekaj mandatov pa imamo predstavnike oziroma predstavnice skupnosti LGBTQ+, ki so svojo spolno usmerjenost javno razkrili, v državnem zboru.

Tokrat jih je še več kot prejšnja leta. Eden od njih, Boštjan Koražija iz Levice, v parlament ni bil ponovno izvoljen, ima pa ta stranka zdaj v njem dve predstavnici skupnosti LGBTQ+, dr. Tatjano Greif in Natašo Sukič. Druga je postala podpredsednica državnega zbora. Tudi v Gibanju Svoboda imajo vsaj enega predstavnika skupnosti LGBTQ+, ki svoje pripadnosti ne skriva, to je Aleksander Prosen Kralj, nekdanji novinar Pop TV, ki je med drugim organiziral tudi znamenite Roza večere v Klubu K4.

Predstavniki skupnosti LGBTQ+ so bili (in so še zdaj) tudi v desnih (torej bolj konservativnih) političnih strankah, a je (bila) njihova spolna usmerjenost v nekaterih primerih »javna skrivnost«, v drugih pa širši javnosti neznana. To je njihova pravica, saj gre za osebno okoliščino, ki se ne tiče nikogar drugega kot le osebe, ki jo živi, konflikt pa lahko nastane, če ta oseba javno nasprotuje pravicam skupnosti LGBTQ+ ali se proti njim celo dejavno bori. Vendar tudi to, čeprav je za marsikoga nesprejemljivo, lahko označimo za posledico homofobije v slovenski družbi, ki bi jo lahko izkoreninili med drugim z vidnostjo politikov in političark iz skupnosti LGBTQ+.

In zato je precej kul, da je podpredsednica DZ prejšnjo soboto na koroški paradi ponosa nastopila v vlogi didžejke.