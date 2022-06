Pogovarjajmo se o resnici

Danes je nov dan

Zadnja leta so bila zelo plodna za razmah dezinformacij. Vlade z namenom spopadanja z lažnimi novicami vedno bolj prevzemajo vlogo edinega razsodnika resnice. Ta avtoritaren in s prstom žugajoč odnos do državljanov pa ne vodi v zaupanje, temveč v odpor. Posledično so se med pandemijo na primer okrepila konspirološka gibanja, ki vlade in znanost vidijo kot isti subjekt. Zavračajo znanost, ker zavračajo vlade.

Resnica seveda ni enostavna. Potrebuje kontekst ter zavedanje, da je pogosto večdimenzionalna, česar se politiki v odnosu do državljanov velikokrat ne zavedajo.

V zlatih časih propagande, ko Rusija krvavo invazijo označuje kot boj proti nacizmu, države v spopadu z dezinformacijami še utrjujejo svojo avtoriteto. Toda kot rezultat tega se pospešeno krči svoboda medijev, polariziranost družbe pa narašča. Informacije so učinkovite samo, če so podane konstruktivno, ne pa vsiljene s pozicije moči. Zato je v demokratični družbi prav toliko kot resnica pomembna – debata o resnici.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.