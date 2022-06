»Dokler bo teror učinkovita taktika, ga bodo še naprej uporabljali«

"Leglo terorizma se lahko pojavi povsod, kjer so države destabilizirane, pa tudi v državah, kjer vlada preveč nasilja. Samo poglejte, kakšnega nasilja so vajeni ljudje v Ukrajini. In tudi na lasten prag moramo pogledati. Napad na ameriški Kapitol nas je opozoril na zastrašujoče skupine, ki so veliko večje in bolje organizirane, kot se zavedamo."



Louise Richardson

V intervjuju z naslovom "Terorizem je poceni" se je novinar revije Der Spiegel Frank Patalong pogovarjal s politologinjo Louise Richardson o tem, kaj je bistvo terorizma in kako se razlikuje od drugih oblik politično motiviranega nasilja.

"Jaz vidim glavno razliko v izbiri žrtev. Teroristi zaradi političnih motivov zavestno napadejo civiliste. Žrtve niso izbrane kot posamezniki, temveč kot predstavniki večje skupine. Terorist izbere neki simboličen cilj, gverilci pa se v nasprotju s teroristi borijo proti vojaškemu nasprotniku. Terorizem je obstajal že veliko pred 11. septembrom; v zapisih so našli primere, ki segajo tisočletja v zgodovino. In dokler bo teror učinkovita taktika, ga bodo še naprej uporabljali," pravi Richardson.

