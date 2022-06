»Evropa mora prenehati kaznovati sebe namesto Rusije«

IZJAVA DNEVA

"Po treh mesecih in pol je večinoma jasno, da je Rusija vojno v Ukrajini dobila. Dosegla je še več ciljev, kot si jih je zadala, saj je ob zasedbi obeh proruskih regij vzpostavila še širok pas kopenske povezave med Rusijo in Krimom, zasedla velik del najbolj rodovitnih ukrajinskih polj ter Ukrajini zaprla večino črnomorskih povezav s svetom. Nadaljevanje te morije je nesmiselno."

"Čas je za streznitev in spremembo kurza. Evropa mora prenehati kaznovati sebe namesto Rusije. V evropskem interesu je čim prej doseči premirje v Ukrajini, tudi za ceno priznanja neodvisnosti Krima in avtonomije obeh proruskih regij, Ukrajino pa je treba čim prej sprejeti v EU. S slednjim bo EU dala novo perspektivo ukrajinskemu prebivalstvu in gospodarstvu, hkrati pa sebi zagotovila večjo surovinsko in prehransko samozadostnost."

(Ekonomist Jože P. Damijan v Dnevnikovi kolumni o tem, da so trije meseci sankcij proti Rusiji pokazali, da rusko gospodarstvo prenese višji prag bolečine kot pa evropsko)