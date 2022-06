»Janša ob sestopu z oblasti dolguje še eno, pomembno gesto: odhod iz parlamenta«

IZJAVA DNEVA

"Janez Janša ob sestopu z oblasti parlamentu in volivcem dolguje še eno, pomembno in za prihodnost obetane politike ključno gesto: odhod iz parlamenta. V njem namreč zdaj sedi kot pravnomočno obsojen, in to v samem središču dogajanja in z možnostjo, celo verjetnostjo, da ponovi točno tisto, za kar je bil kaznovan – javno žaljenje drugih. Socialne službe bi morale poskrbeti, da se obsojenec ne vrne v okolje, v katerem je storil kaznivo dejanje. Zakaj se to ni zgodilo? Zakaj sodišče ob sodbi ni preverilo, kam se vrača predsednik vlade? Dva javna servisa sta se torej tu izkazala kot neučinkovita. Preostane še, da nekaj stori parlament."

(Antropologinja in klumnistka Svetlana Slapšak o tem, da Janša sedi v parlamentu kot pravnomočno obsojen; via Večerova priloga V soboto)