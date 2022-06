»Vzpostavljanje normalnosti ne bo dovolj«

IZJAVA DNEVA

"V stotih dneh lahko nova vlada vzpostavi jasne in transparentne pozicije glede notranjih odnosov in odnosov z javnostmi. V stotih dneh lahko začrta in predstavi ključne izzive in prednostne naloge. Konkretno, brez prepisovanja iz koalicijske pogodbe. V stotih dneh mora odpreti omare in z okostnjakov vsaj obrisati prah. Sto dni je dovolj za odločen pričetek postopkov ocenjevanja sposobnosti v zadnjih letih politično nastavljenega kadra."

"Rekel bi, da so prve poteze obetavne, če ne bi bile tako nujne in samoumevne. Težava je v tem, da vzpostavljanje normalnosti ne bo dovolj. Desna vlada je svoj klavrn, žleht načrt udejanjala navkljub in ob ignoriranju dejanskega stanja, ki nikakor ni rožnato."

(Režiser, performer in kolumnist Jure Novak o tem, da desnica vladi Roberta Goloba ne bo dala miru; via Večerova priloga V soboto)