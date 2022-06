»Janša je očitno presodil, da mu bo manj politične škode naredila izgubljena sodba«

IZJAVA DNEVA

"Bivši premier je očitno presodil, da mu bo manj politične škode naredila izgubljena sodba, kot če bi z raznimi manevri zastaral še eno zadevo. Pritožili se bodo na vrhovno sodišče, kar so takoj napovedali. Tam bodo spet razpravljali o svobodi izražanja. Veliko bo odvisno od tega, kdo bo v senatu, kdo bo zadevo sprejel. Tudi med pravniki je znano, da se počaka, kdaj je kdo dežuren, in se takrat vlagajo pritožbe, zahteve za varstvo zakonitosti in podobno. Verjetno Janša računa na kakšne razveljavitve."

(Novinarka Eugenija Carl o tem, da je dosegla, da so, ker jih je z Mojco Šetinc Pašek grobo užalil, po šestih letih sojenja samo dan pred zastaranjem tožbe na tri mesece pogojnega zapora s preizkusno dobo enega leta obsodili bivšega premiera Janeza Janšo., o obsodbi bivšega premiera Janeza Janše zaradi razžalitve Eugenije Carl in Mojce Šetinc Pašek; v intervjuju za Nedelo)