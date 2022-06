Prestolnica nerelevantnih dogodkov

Da smo v resnici precej provincialna država, vidimo tudi po tem, da se na naših odrih redko znajdejo tisti pravi A-listerji, pa še to le, kadar jim Ljubljana ne predstavlja ovinka, pač pa, recimo, dodaten gig na poti z Dunaja v Rim.

Da smo provinca, dokazujemo tudi sami, ko ne prepoznamo vzhajajočih zvezd, ki jih prodorni organizatorji uspejo prepričati, da nastopijo pri nas. Ko obisk Pussy Riot izkoristimo za aretacijo njihove sodelavke. In seveda obenem množično deremo poslušat nerelevantne fotre, ki polnijo Stožice: Plestenjaka, Big Foot Mamo in One Republic.

Nič drugače ni tudi na neglasbenih odrih. Koliko ljudi obiskuje pogosto brezplačna predavanja in pogovore v okviru Mesta žensk ali festivala Grounded – in koliko jih bo v nedeljo mastno plačalo za predavanje Jordana Petersona? Slednjemu je na vrhuncu njegove slave l. 2018 na Gospodarskem razstavišču prisluhnilo 1800 ljudi, Halo Tivoli s kapaciteto 4000 sedišč pa bo napolnil šele zdaj, ko je za preostali svet povsem nezanimiv.

