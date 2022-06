»Vedno znova, ko Janez Janša ne zmaga na volitvah, se zgodi to čudežno zanikovanje resnice«

IZJAVA DNEVA

"Vedno znova, ko Janez Janša ne zmaga na volitvah, se zgodi to čudežno zanikovanje resnice. To nepojasnjeno zavračanje avtoritete in boga. Tistega očeta in rešitelja, za katerega se Jože že vso svojo pričevalsko kariero na nacionalki sprašuje, le kaj vam je naredil takega, da ga ne morete ljubiti. Zakaj ste tako pokvarjeni globoko v sebi, da ne sprejmete njegove ljubezni. Lacanovska psihoanalitična zvezda desne hemisfere razumevanja sveta je bila jasna in odločna. Ne morejo ga ljubiti, ker predstavlja grožnjo. Grožnjo vsem tistim, ki so sprivatizirali to državo."

"Prosto po Nini Krajnik sploh ne gre za globoko, temveč plitko državo. Državo, naseljeno v vseh sistemih, v javnem šolstvu, posebej v visokem šolstvu, kulturi, sodstvu in medijih. Še bolj banalno se je to slišalo v smeri, da so levičarji prevzeli ne le materialno, temveč tudi duhovno sfero. Prevzeli diskurz in zato smo vsi preostali žrtve. Žrtve so tako proletariat kot ženske."

(Kolumnist Leon Magdalenc o intervjuju Jožeta Možine z Nino Krajnik na TV Slovenija, v katerem je bilo govora o vedno novih žrtvah levičarjev; via Dnevnik)