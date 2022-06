»Cerkev ima seveda pravico do lastnega mišljenja, ampak vprašanje je, ali to prinaša dobro skupnosti«

IZJAVA DNEVA

"Da, mislim, da je v temeljih za to odgovorna Katoliška cerkev. Čeprav tudi druge cerkve pri tem vprašanju niso nedolžne, je katolikov daleč največ. Obstajata dve encikliki, ki nasprotujeta ženskim pravicam na vseh ravneh. Po encikliki Humane vitae je edini namen spolnega odnosa razmnoževanje. Druga, Evangelium vitae, iz leta 1995, izpostavlja dve načeli, ki si ju je vredno zapomniti. Potem ko je bil v večini držav v 70. letih prejšnjega stoletja splav dekriminaliziran, je Cerkev, v svojih temeljih mizogina in iz samih moških sestavljena organizacija, s to okrožnico izpostavila načelo, da sta splav in evtanazija zločin, ki ga posameznik ne sme narediti. Ne glede na to, kaj pravi zakon posamezne države. Cerkev ima seveda pravico do lastnega mišljenja, ga zagovarjati, ampak vprašanje je, ali to prinaša dobro skupnosti. S tema enciklikama je direktno pozivala državljane k nepokorščini. Šlo je za napad na sekularnost države."

(Ginekologinja Jasenka Grujić in ena redkih strokovnjakov, ki si na Hrvaškem upa javno izpostaviti in opozoriti na kratenje pravic žensk o Mireli Čavajda, ki ji hrvaški ginekologi niso želeli opraviti splava kljub hudi prizadetosti ploda; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)