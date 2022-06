»Tako blizu si vladajoča politika in levičarski pacifizem od vstopa v Nato še nista bila«

IZJAVA DNEVA

"Pri vprašanju odnosa do vojne in Rusije smo dobili tudi zanimiv, za Slovenijo netipičen razcep v napredni civilni družbi, ki je sicer precej blizu sedanji vladi. Leva civilna družba neguje in nadaljuje močno tradicijo pacifizma v slovenski obrambni, varnostni in zunanji politiki. Tako blizu si vladajoča politika in levičarski pacifizem od vstopa v Nato še nista bila. Liberalnejši del civilne družbe pa odločno zagovarja podporo Ukrajini v težkem orožju, kar jo zbližuje z Janšo, hkrati pa je proti jedrnemu münchenskemu formatu diplomacije."

(Novinar Uroš Esih v Delovem komentarju o tem, da se vlada Roberta Goloba od Višegrajske skupine usmerja v jedrno Evropo, posledica tega pa je tudi sprememba odnosa do rusko-ukrajinske vojne in Rusije)