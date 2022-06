»Svoboda Roberta Goloba je kljub izjemni volilni zmagi kot stranka šele pred ključnimi izzivi«

IZJAVA DNEVA

"A vsekakor lahko ta hip govorimo šele o začetku nekega procesa, o poskusu, kajti okoli Gibanja Svoboda in vanjo integriranih LMŠ in SAB je še preveč neznank, da bi lahko vlekli nedvoumne zaključke. Vladajoča Svoboda Roberta Goloba je kljub izjemni volilni zmagi kot stranka šele pred ključnimi izzivi: v prvi vrsti se bodo hitro pokazale sposobnost adaptacije na vodstvene položaje in njene operativne sposobnosti v vladnem aparatu. Čaka jo torej test vladarske/voditeljske/upravljavske kompetence. Zgodovinski okvir je in bo neizprosen: inflacijski pritiski se bodo še stopnjevali, jesen utegne biti, to pove tudi Golob, v marsičem težka, celo ekonomsko surova. Takrat se bo še bolj odstrla nova realnost cen energentov. Divji ples surovinske draginje prav tako ne jenja, to poganja tudi dražitev zelo raznovrstnih storitev. Vse večji je pritisk na plače, saj si lahko ljudje ob njihovem neusklajevanju realno za isti denar danes privoščijo bistveno manj. Vladimir Putin in njegovi jastrebi vojne ne kažejo novih intenc, da bi želeli morijo končati (čim prej)."

(Kolumnist Matija Stepišnik o tem, kaj premiki na strankarski sceni pomenijo za slovenski politični prostor; via Večer)