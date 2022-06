Ali lahko zelena prihodnost vsebuje videoigre?

Danes je nov dan

Kot v nedavnem radijskem intervjuju opozarja filozof Mladen Dolar, o podnebni katastrofi pravzaprav vse vemo, pa se kljub temu pretvarjamo, da situacija ni tako resna. V našem potlačevanju realnosti se zatekamo k dejavnostim, ki krizo še poglabljajo. Če se tako pred vseprisotnim in grozečim občutkom skorajšnje pogube eskapistično skrivamo v svet videoiger, pogubo še hitreje priklicujemo nadse.

Ameriške spletne igričarske platforme proizvajajo toliko emisij kot 5 milijonov avtomobilov – ali pa, recimo, 85 milijonov hladilnikov. S premikom vsebin s fizičnih nosilcev v oblak se je morda zmanjšal obseg odpadkov, nikakor pa ne poraba energije. Proizvodnja igralnih konzol se odvija na Kitajskem in jo poganjajo fosilna goriva. Izdelava mikročipov zahteva specifične pogoje; od temperature do filtracije vode in zraka, kar vse vodi v energetsko požrešnost. Prišteti pa je treba še človeški "strošek": če so razmere v tovarnah sterilne z vidika tehnologije, so izrazito izkoriščevalske do ljudi.

