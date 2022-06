»To ni vprašanje nepotizma, ampak feminizma«

IZJAVA DNEVA

"To ni vprašanje nepotizma, ampak feminizma. Maja Tašner Vatovec je dolgoletna aktivna članica in soustanoviteljica stranke, ne pa nekdo, ki bi bil vsiljen od zunaj prek zvez. Prav je, da lahko tudi ona dobi priložnost, ne pa da ji je to onemogočeno zaradi statusa njenega moža."

(Stranka Levica o tem, ko je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec za vodjo kabineta imenoval Majo Tašner Vatovec, soprogo vodje poslanske skupine Levica Mateja Tašnerja Vatovca; via Dnevnik)