Iz tega se je razvila znanost, kot jo poznamo danes

IZJAVA DNEVA

"Vplivne ideje, ki lahko spremenijo ustaljene predstave o delovanju sveta in družbe, potrebujejo mir in čas, da najprej dozorijo skozi potrpežljivo in dolgotrajno razpravo. Do številnih pomembnih družbenih sprememb ne bi prišlo, če se ideje ne bi najprej počasi kalile v tihih skupnostih, ki so praviloma delovale zunaj nadzora oblasti. Prav iz skupnosti učenjakov, v okviru katere so si naravoslovci in filozofi nekoč izmenjevali pisma, v katerih so opisovali svoja odkritja in ideje, se je, denimo, razvila znanost, kot jo poznamo danes."

(Dr. filozofije, fizik, publicist in kolumnist Sašo Dolenc o tem, da je iskanje soglasja o skupnem upravljanju družbe, v sodobnih demokratičnih državah vse večji problem; via Delo)