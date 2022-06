Samokalibracija na plesišču

Simon Boxus / Unsplash

Rave ali klubska kultura v najboljših inkarnacijah spodbuja izraz lastnega jaza. Ne glede na to, ali gre za glasbo, slog, osebnost ali identiteto – v zatohlih kotičkih plesišča ali na prostrani nočni jasi lahko vsak najde prostor zase. A zakaj iskati le svojo nišo – če lahko najdemo svoje bistvo?

Klubska izkušnja kot protipol domači izolaciji marsikomu predstavlja rešilno bilko pokoronskega poletja. In to ni naključje; nosi namreč močno družbeno in spiritualno komponento. Kolektivno plesno doživetje ob glasbi in spremenjeni zavesti se naveže na šamanske rituale različnih kultur, skozi izrazita čustva in misli pa nas pripelje v stik s samim sabo.

V navezi z obujenim poglabljanjem v terapevtske učinke psihoaktivnih snovi bomo tako izkustvo v prihodnosti morda lahko prikrojili svojim potrebam. Dotlej pa se izgubljamo in ponovno najdevamo vsak po svoje. Pa smo spet pri iskanju in izražanju svojega jaza. Ne glede na to, ali temu rečemo samozdravljenje, tehnošamanizem ali preprosto – rave.

