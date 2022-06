Kdo je odgovoren za visoke cene?

Draginja

Cene žita so šle v nebo že lani. Ukrajinska kriza, ki je povzročila drastično pomanjkanje pšenice, pa tudi umetnih gnojil, se bo dokončno prelila v podražitve šele v mesecih po letošnji žetvi. (Na fotografiji setev koruze v Hrastju pri Kranju)

© Luka Dakskobler

To je vse pogostejši prizor: ob blagajnah v supermarketu stojijo zmedene nakupovalke in nakupovalci, ki napeto strmijo v ravnokar plačane račune in poskušajo razumeti, zakaj neki je znesek na njih lahko tako visok. Se je prodajalka nemara kje zmotila? A ko se prebijejo skozi celoten seznam nakupljenega blaga, morajo vendarle ugotoviti, da vse drži in da so cene pač takšne. Bistveno višje kot še pred nekaj meseci in celo tedni. Hrana je iz dneva v dan dražja in prav nič ne kaže, da bo kmalu kaj drugače.