Luka Volk | foto: Borut Krajnc

Praznovanje rojstnega dne z Jordanom Petersonom

Kako je potekalo predavanje guruja politične desnice v Ljubljani

Peterson je v Ljubljani praznoval 60 let, ob tej priložnosti je kot slavljenec tudi pihnil svečko na vrhu mesne tortice.

© Borut Krajnc

Odkar je klinični psiholog, sicer guru politične desnice Jordan Peterson »prvič nastopil za železno zaveso«, kot je tedaj opisal svoj obisk v Sloveniji, so minila že štiri leta. V tem času se je zgodilo marsikaj. Petersona je knjiga 12 pravil za življenje: protistrup za kaos izstrelila med svetovne zvezde, k čemur so pripomogli tudi njegovi provokativni nastopi, posebej odmeven pa je bil tudi njegov duel s slovenskim filozofom Slavojem Žižkom v Torontu – v katerem je po mnenju mnogih doživel trd poraz. Sledil je začasen umik od oči javnosti, dokler ni leta 2020 odjeknila novica, da je zaradi zasvojenosti s skupino psihoaktivnih snovi benzodiazepinov pristal v devetdnevni komi. Namesto popolnega reda, ki ga je tako goreče prodajal svojim sledilcem, je v njegovem življenju zavladal kaos. Sledila je vrsta zdravljenj, med drugim tudi v Srbiji, zaradi katerih se je Peterson lani lahko naposled spet vrnil v soj žarometov. Pustil je službo na Univerzi v Torontu, domnevno zato, ker je ugotovil, da lahko v drugih medijih nagovarja večje množice ljudi, in se po svetu odpravil s svojo novo knjigo Onkraj reda: še 12 pravil za življenje. To je prišel to nedeljo predstavit tudi v Ljubljano.