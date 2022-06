Politično kadrovanje

Koga vse lahko zaposlijo ministri

Maja in Matej Tašner Vatovec na predvolilnem dogodku stranke Levica

© Borut Krajnc

V zadnjih dneh je tarča kritik zaradi domnevno spornega družinskega kadrovanja postala stranka Levica. Vodenje kabineta na ministrstvu za delo je minister Luka Mesec zaupal Maji Tašner Vatovec, ženi strankarskega kolega in poslanca Mateja Tašnerja Vatovca, sicer pa že več let aktivni članici Levice. Kandidirala je tudi na zadnjih državnozborskih volitvah, bila koprska mestna svetnica in podžupanja Mestne občine Koper.