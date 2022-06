Madžarska depeša o Mladini

Madžarsko veleposlaništvo pošilja podatke o sodelavcih Mladine v Budimpešto

Depeša madžarskega veleposlaništva v Ljubljani o sumljivih in nevarnih povezavah madžarskih novinarjev z Mladino

Poleti 2020 je madžarsko ministrstvo za zunanje zadeve svojim veleposlaništvom v EU naložilo, naj preverijo, ali je država gostiteljica v zadnjih letih organizirala strokovne obiske, tečaje usposabljanja ali študijske poti za madžarske novinarje, in če jih je, »kateri madžarski predstavniki medijev so se jih udeležili ter katere časopise in organizacije v državi gostiteljici so obiskali«. Navodilo so poslali, kot so za madžarske medije pojasnili na njihovem zunanjem ministrstvu, ker naj bi nekatere organizacije, ki jih financira fundacija Georgea Sorosa, na primer Transparency International, ta usposabljanja financirale, kar na Madžarskem razumejo kot vmešavanje v njihove notranje zadeve.

Čeprav se je to že samo po sebi nespodobno navodilo nanašalo le na potovanja in uradne programe, ki jih za madžarske novinarje organizirajo tuje vlade, pa so si na nekaterih veleposlaništvih navodilo razlagali zelo široko. Najširše v Ljubljani. V poročilu, ki so ga poslali iz ljubljanskega veleposlaništva, avtorica zapisa Krisztina Varju tako špekulira o morebitnih povezavah slovenskih medijev, ki so kritični do Orbánove vlade, z madžarskimi novinarji in časopisi. »Radi bi poudarili, da so madžarski uredniki, novinarji in misleci redno, če ne celo pogosto, predstavljeni v slovenskih tiskanih medijih.«

V depeši z dne 3. junija 2020, ki so jo na podlagi dostopa do javnih informacij pridobili v madžarskem portalu Direkt36, je revija Mladina opisana kot »skrajno levi slovenski tednik«. Mladina in madžarski tednik Magyar Narancs tesno sodelujeta, piše v depeši, saj je »Mladina nedavno objavila članke filozofa Gáspárja Miklósa Tamása, Endreja Bojtárja B. in Ákosa Keller-Alánta (Magyar Narancs) ter politologa Krisztiána Simona«. Poleg tega zaznavajo tudi »domnevno pogosto usklajevanje« med drugimi »z levico povezanimi« mediji, saj pridejo, kot sklepajo na veleposlaništvu, novice o njihovem predsedniku vlade Viktorju Orbánu in stranki Fidesz v Slovenijo »s presenetljivo hitrostjo«.

Endre Bojtár, urednik tednika Magyar Narancs, je ob tem za Direkt36 dejal, da si nikoli ni predstavljal, da bi madžarski državni organi lahko spremljali odnose med njegovim tednikom in Mladino, »vendar me to ne preseneča. Mladina je odlična revija in ena od legend srednjeevropskega tiska, ki jo je nesmiselno opisovati kot skrajno levo. Ponosen sem, da smo z njo povezani, četudi občasno.«

Mladina je sicer s tednikom Magyar Narancs povezana od leta 2018, ko smo v sodelovanju objavili več člankov o propagandnih projektih ter povezavah med Janšo, Orbánom in tedanjim makedonskim predsednikom vlade Nikolajem Gruevskim.

Madžarsko veleposlaništvo v Ljubljani se je (uradno) za Mladino zadnjič zanimalo leta 2019, ko so pri slovenskem zunanjem ministrstvu protestirali zaradi naše tedanje naslovnice, na kateri so se Janez Janša, poslanec SDS Branko Grims in evropski poslanec SDS/EPP Milan Zver stiskali k Orbánu, ki je medtem držal roko v fašističnem pozdravu. Ker so bili na veleposlaništvu tokrat osredotočeni na madžarsko-slovensko novinarsko sodelovanje, pa je več kot očitna njihova pristranskost, saj so v depeši povsem pozabili omeniti množico propagandnih projektov, prek katerih ( je) madžarska vlada posredno usmerja(la) več milijonov evrov k medijem, povezanim s stranko SDS.