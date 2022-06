Mavrični novičnik

stux / pixabay

Mesec ponosa je na polovici. Odhodili smo paradi ponosa, LGBTQ+ organizacije nadaljujejo z dogodki po Sloveniji. Z novo vlado, predstavniki na odločevalskih pozicijah in mavričnimi zastavami pred ministrstvi smo politično (vsaj bolj) optimistični (kot prej). A (malo) večja prisotnost LGBTQ+ oseb in vsebin v javnem prostoru pomeni tudi več groženj in napadov na skupnost in razkrite posameznike.

V preteklih tednih so neznanci večkrat uničili plakate aktivistične LGBTQ+ kampanje v Ljubljani in Slovenj Gradcu. Raztrgani plakati skupaj s porastom sovražnega govora, napadi na bodočega ministra, homofobijo v vidnih medijih in z drugimi situacijami, na katere skupnost opozarja tekom celega leta, kažejo, kako se pomen parade ponosa kot protesta vztrajno veča, ko je javna – in medijska – pozornost na človekove pravice zatirane manjšine vse nižja.

Z mavričnim novičnikom je pač kot s strastjo korporacij do mavričnih simbolov: začne in konča se z junijem (in koristjo).

Agrument ustvarja Danes je nov dan.