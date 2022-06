»Kjer koli se pojavi fašizem, gre za življenje in smrt demokracije«

IZJAVA DNEVA

"Trump je skušal antifašizem deklarirati kot teroristično organizacijo, čeprav ni niti organizacija in nima teroristične ideologije. Sprašujete, kako smo prišli od konca druge svetovne vojne, ko smo slavili antifašizem, govorili 'Nikoli več', do sem? Konec druge svetovne vojne smo praznovali z antifašizmom, tudi s kulturo, filmi, praznovali in občudovali smo tiste, ki so se borili proti antifašizmu. Kako smo prišli od tam do Trumpa? Trump je uporabil taktiko Mussolinija. Če preberete zbrana dela Mussolinija iz zgodnjega obdobja, kot sem jih jaz, boste videli, da se beseda antifašizem ne pojavi, dokler se Mussolini ne odloči liberalcev, ki mu nasprotujejo, označiti za nasilne antifašiste."

"Trump si je izposodil Mussolinijevo taktiko. Stigmatiziral je antifašiste kot nasilne, hkrati pa njegovi podporniki požigajo mestne hiše in urade in napadajo in pobijajo ljudi, kot je bilo pri Mussoliniju. Tako da moramo biti ponosni antifašisti, moramo obuditi to kulturo 30-ih, ki je dala sliko, kot je Guernica, filme Jeana Renoirja, povojne poljske filme Andrzeja Wajde, vse te filme petdesetih, ki so slavili zmago nad fašizmom. To moramo obuditi. Kamor koli grem, ponosno povem, da sem antifašist, vseeno mi je, če ti ni všeč, ker ne želim umreti v betonski škatli, ko se borim za zrak, kot nekateri moji daljni sorodniki, Judi. Kjer koli se pojavi fašizem, gre za življenje in smrt demokracije. Tako da se moramo mobilizirati in braniti demokracijo, čeprav veliko nas, kot jaz, želimo iti dlje, globlje v demokracijo, zahtevati več socialne pravičnosti, več pravice za potlačene in izkoriščane skupine, a zdaj se bom zadovoljil s tem, da branim demokracijo, ki jo imamo."

(Britanski novinar in aktivist Paul Mason o tem, kako se je lahko zgodilo, da je antifašizem stigmatiziran; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)