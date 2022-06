»Ženska nima težav, če je robot«

IZJAVA DNEVA

"Mizoginija je vseprisotna. Ko so ženske skrite in niso na položajih, mizoginija ni tako očitna, zdaj ko so, je eskalirala. Vse te ženske čaka težja pot, tako kot jih je že doslej. Da ima ženska kolikor toliko miru in lahko normalno dela, mora biti odločna, a premišljena in ne preveč emocionalna. Ženska nima težav, če je robot."

(Dr. Barbara Rajgelj, docentka za pravne predmete na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, o tem, da je slovenska družba mizogina; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)