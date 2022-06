Kaj so volitve v resnici pomenile?

IZJAVA DNEVA

"Utopitev dveh strank, Šarčeve LMŠ in SAB Alenke Bratušek, v Golobovem Gibanju Svoboda v demokratični kulturi Slovenije vzbuja nelagodje. Volilni glasovi zanje bodo uporabljeni dvakrat stran od namena. Zato se skoraj dva meseca po volitvah postavljajo vprašanja, kaj so volitve v resnici pomenile, kaj se dogaja na slovenskem političnem in družbenem prizorišču – tudi to, v imenu česa je vladajoča Golobova stranka lahko zmagala in koliko je njena legitimnost odvisna od predvolilnih zavez."

(Kolumnist Janez Markeš o tem, koliko je legitimnost Golobove stranke odvisna od predvolilnih zavez; via Delova Sobotna priloga)