»Lahko da je že prepozno«

IZJAVA DNEVA

"Lahko da je že prepozno. Vlak rušenja nacionalke je ostal brez tirov. Prosto pada v prepad. Zakaj? Preprosto zato, ker ta tip, ta generalni direktor, nima treh čistih o televiziji. Tip nima dveh čistih o medijskem prostoru. Tipu se niti približno ne sanja, kaj je to javna televizija. In tak tip ti gre uničit institucijo. Kot kakšen buldožer korak za korakom. Ta tip gre ukinjat oddaje. Ta tip gre nastavljat nesposobneže na odgovorna mesta. Ta tip gre v projekt alternativnega informativnega programa z neko Panoramo, ki je na ravni sedemdesetih. Na ravni totalnega amaterizma in vaškega primitivizma ter bulvarskega beleženja stvarnosti. In ta tip gre na koncu ukinjat dopisništva nacionalke v Moskvi, Rimu, Berlinu in Bruslju."

(Kolumnist Leon Magdalenc o generalnem direktorju RTV Slovenija Andreju Grahu Whatmoughu; via Dnevnik)