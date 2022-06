»Gibanje Svoboda mora biti levo progresivna stranka«

IZJAVA DNEVA

"Volivci, ki so podprli Gibanje Svoboda, imajo zelo jasne vrednostne ideje o tem, kaj naj bi ta stranka predstavljala. Najverjetneje je to predvsem bolj progresivna politika, hkrati pa izraža tudi zelo jasno spoštovanje nekaterih demokratičnih svoboščin, ki jih je desna sredina postavila v ozadje. Volivci pričakujejo levo liberalno stranko, predvsem v kulturnem smislu in ne toliko ekonomskem. Od Goloba se v gospodarstvu pričakuje tudi preprečevanje kronizma. Skratka, jasno je, da mora biti Gibanje Svoboda levo progresivna stranka. Pri tem pa vidim izzive za tisti del, ki ga je uspelo pridobiti Stranki Alenke Bratušek, še posebej pa Listi Marjana Šarca."

(Politolog dr. Tomaž Deželan o tem, da si volivci Gibanja Svoboda želijo bolj progresivne politike; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)