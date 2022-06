Katarski denar lahko kupi vse

Danes je nov dan

Novembra se bo v Katarju začelo nogometno svetovno prvenstvo. Krovna nogometna zveza Fifa bo mundial prvič priredila izven običajnega poletnega obdobja. Razlog je v vročini, ki zdaj kraljuje v tej naftno bogati državi. Novembra se temperature gibljejo okrog zmernejših dvajsetih stopinj.

Vse od Fifine odločitve leta 2010, da bo prvenstvo gostil prav Katar, se v zvezi z dogodkom vrstijo številne kritike. Korupcijski škandal in pranje denarja sta odnesla vodilne pri Fifi. A to ni vplivalo na organizacijo mundiala, tako kot tudi ne več kot šestletno opozarjanje mednarodnih organizacij, da Katar s prisilnim delom in nevarnimi pogoji zanj ogroža na tisoče življenj novodobnih sužnjev. Na nedavni tekmi nemške reprezentance so se ponovno pojavili pozivi k bojkotu prvenstva zaradi več kot 15.000 mrtvih delavcev.

Fifa, ki je zaslepljena od denarja, ponovno dokazuje, da ji je ob obetu polne blagajne kljub vsem lepim besedam za življenja in pravice ljudi popolnoma vseeno.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.