Ministrica Bobnar: »Vsak, ki beži, le išče nov in varen dom«

ss Ministrica za notranje zadeve ob svetovnem dnevu beguncev opozarja, da mora biti mednarodna zaščita omogočena vsakomur, ki je do nje upravičen ‒ brez izjeme. "Ne pozabimo, da za vsakim postopkom stojijo ljudje: vsak s svojo življenjsko zgodbo, svojimi strahovi in hrepenenji," je dodala.

Tatjana Bobnar, ministrica za notranje zadeve

© Borut Krajnc

Ministrica Tatjana Bobnar je v poslanici ob svetovnem dnevu beguncev zapisala, da si Slovenija prizadeva za oblikovanje učinkovite humanitarne in varne migracijske politike. Pri nastajanju nove nacionalne migracijske strategije pa jih po njenih besedah vodi spoštovanje temeljnih svoboščin in človekovih pravic ter zagotavljanje varnosti vsem.

Kot je v poslanci zapisala ministrica za notranje zadeve, v ministrstvu že nastajajo prvi obrisi nove nacionalne migracijske strategije. Pri njenem oblikovanju bodo sodelovali z raziskovalci iz akademskega sveta, lokalnim prebivalstvom in lokalnimi skupnostmi ter civilno družbo in nevladnimi organizacijami.

"Kaj bo naše vodilo pri tem? Na eni strani spoštovanje temeljnih svoboščin in človekovih pravic ter na drugi strani zagotavljanje najvišje možne stopnje varnosti vsem. In ja, oboje je možno: človekove pravice in temeljne svoboščine, vključno z osebnim dostojanstvom, ter varnost za vse brez razlikovanja," je navedla ob današnjem svetovnem dnevu beguncev.

Mednarodna zaščita mora biti po njenih besedah omogočena vsakomur, ki je do nje upravičen ‒ brez izjeme. "Ne pozabimo, da za vsakim postopkom stojijo ljudje: vsak s svojo življenjsko zgodbo, svojimi strahovi in hrepenenji," je dodala.

"Vsak, ki beži, le išče nov in varen dom. Svojega je moral ‒ ne po svoji krivdi ‒ zapustiti bodisi zaradi vojne in preganjanja bodisi zaradi ogroženosti lastnega življenja ali svobode. Bodimo tu zanje po svojih najboljših močeh, še zlasti za najšibkejše in najranljivejše," je zapisala Bobnar.

"Vsak, ki beži, le išče nov in varen dom. Svojega je moral ‒ ne po svoji krivdi ‒ zapustiti bodisi zaradi vojne in preganjanja bodisi zaradi ogroženosti lastnega življenja ali svobode. Bodimo tu zanje po svojih najboljših močeh, še zlasti za najšibkejše in najranljivejše."



Tatjana Bobnar,

ministrica za notranje zadeve RS

Na ministrstvu so ob dnevu pojasnili, da se je leta 2021 število vloženih prošenj za mednarodno zaščito povečalo za 49 odstotkov v primerjavi z letom 2020 in 100 odstotkov glede na povprečje zadnjih petih let. Podatki za leto 2022 kažejo, da se je v obdobju od 1. januarja do 31. maja število prošenj povečalo za 248 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani. Leta 2021 je bila vložena 5301 prošnja za mednarodno zaščito, letos do 31. maja pa že 3023.

V letu 2021 je bila mednarodna zaščita priznana 17 osebam, in sicer je bil vsem priznan status begunca.

V letu 2021 je bila mednarodna zaščita priznana 17 osebam, in sicer je bil vsem priznan status begunca. Letos so zaradi vojne v Ukrajini in skrbi za begunce na ravni EU prvič aktivirali direktivo o začasni zaščiti, ki je bila sprejeta 2001. Vlada je skladno s to odločitvijo 9. marca sprejela sklep o uvedbi začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine v Sloveniji. Postopek začasne zaščite je hitrejši in bolj enostaven kot pri mednarodni zaščiti, osnovni namen statusa je namreč čim prejšnja oskrba za razseljene osebe iz Ukrajine in izvajanje pravic. Po podatkih upravnih enot je bilo do 15. junija evidentiranih 7834 vlog za začasno zaščito in izdanih 4472 odločitev v teh postopkih.

PREBERITE TUDI: