Delna prepoved ruske glasbe in uvoza ruskih knjig

Ukrajinski parlament je izglasoval prepoved predvajanja in izvajanja dela ruske glasbe na radijskih in televizijskih kanalih ter na javnih mestih. V skladu s še enim zakonom bo prepovedan tudi uvoz knjig iz Rusije in Belorusije.

Prepoved se ne nanaša na vso rusko glasbo, temveč na tisto, ki so jo ustvarili ali jo izvajajo posamezniki, ki imajo ali so imeli rusko državljanstvo kadarkoli po letu 1991, ko je Ukrajina razglasila neodvisnost.

To pomeni, da se lahko dela znamenitih ruskih skladateljev, kot sta denimo Čajkovski in Šostakovič, še vedno izvajajo, pojasnjuje britanski BBC.

Prav tako pa lahko za izjemo od prepovedi zaprosijo ruski državljani, ki obsojajo rusko agresijo na Ukrajino. V prošnji morajo med drugim navesti, da podpirajo suverenost in celovitost Ukrajine in pozivajo Rusijo k takojšnji ustavitvi agresije.

Prepoved iz zakona, ki je prejel podporo 303 od 450 poslancev, se nanaša na predvajanje in izvajanje glasbe na radiu, televiziji, v šolah, na javnem prevozu, v hotelih, restavracijah, kinematografih in drugih javnih mestih.

Obenem zakon predpisuje povišanje deleža ukrajinske glasbe na radijskih postajah na 40 odstotkov in ukrajinskega jezika v dnevnih programih na 75 odstotkov, poročanje ukrajinske javne radiotelevizije Suspilne povzema BBC.

Še en vzporedni zakon obenem prepoveduje iz Rusije, Belorusije in zasedenih ukrajinskih ozemelj uvožene knjige, pa tudi gradiva v ruskem jeziku, uvožena iz drugih držav.

Ta zakon bo prepovedal izdajanje in prodajo knjig, ki so jih napisali ruski državljani - s podobnimi izjemami kot pri glasbi - , čeprav to ne bo veljalo za knjige, ki so v Ukrajini že izdane, še pojasnjuje BBC.

