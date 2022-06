»Moteče oddaje z motečim voditeljem ni več«

IZJAVA DNEVA

"Ne vem, ali je mogoče razumeti drugače, kot je videti: moteče oddaje z motečim voditeljem ni več. Moteče za del občinstva, predvsem pa politične javnosti, prejšnje vladajoče, in zadostno število programskih svetnikov, da 40 tisoč podpisov in številni protesti ne spremenijo ničesar. Kot varuhinja sem naivno verjela, da tako brutalni posegi v ustaljene navade občinstva niso mogoči. In ko bi se iz spoštljivosti do gledalstva vsaj kdo potrudil za kakšen vsebinski argument. Pa nič. Preberite še enkrat pojasnila vodstva, od lanske jeseni, ko je prvič završalo, do danes. Nič."

(Nekdanja varuhinja pravic gledalcev, poslušalcev in spletnih uporabnikov na RTV Slovenija Ilinka Todorovski o drastičnih spremebah v progranski shemi ter o prekinitvi pogodbe voditelju oddaje Studio City Marcelu Štefančiču; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)