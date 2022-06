»Žal živimo v državi, ki je precej neusposobljena, da bi se ustrezno odzvala na takšne krizne razmere«

"Ko v naoljenem kolesju globalnih oskrbnih sistemov ni zapletov, so trgi mirni, ko pa samo malo zaškriplje, države, podjetja in drugi deležniki, ki so odvisni od izvoza nekaj velikih igralcev, postanejo nervozni in tržne cene eskalirajo. Žal živimo v državi, ki je precej nebogljena in neusposobljena, da bi se ustrezno odzvala na takšne krizne razmere. To ne velja le za agroživilski sistem. Kaže se, da je enako v energetiki, zdravstvu, pri črpanju denarja iz evropskih strukturnih skladov ... Politična odzivnost krni, zato se v globalni igri prepogosto ne znajdemo. Ni sistemskega, kolektivnega razmišljanja in razgledanosti. Vedno se zgledujemo po drugih, toda enkrat hočemo biti poniglavi, drugič se skrivamo in smo ponižni."

(Agrarni ekonomist Aleš Kuhar o tem, da bi bilo agresivno poseganje v razmerja pri cenah hrane igranje z ognjem; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)