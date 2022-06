VIDEO + FOTO: »Generalni direktor in odgovorna urednica nas ves čas diskvalificirata«

Na shodu za javno RTV zahteve po nujnem ukrepanju za ohranitev javnega servisa ter pozivi programskim svetnikom, ki sprejemajo škodljive sklepe, da nemudoma odstopijo

Množica podpornic in podpornikov novinarjev in novinark RTV Slovenija na Trgu republike v Ljubljani

V organizaciji novinarskih sindikatov je na Trgu Republike drevi potekal shod za javno RTV Slovenija (RTVS), na katerem so zahtevali nujnost ukrepanja pri ohranitvi javnega servisa tudi od zakonodajalcev. Predstavnica stavkovnega odbora RTVS Ksenija Horvat je opozorila, da za rešitev razmer potrebujejo tudi sodoben zakon, ki bo omogočal neodvisno novinarsko delo.

Množični shod v podporo neodvisni in avtonomni RTV Slovenija

© Gašper Lešnik

Predsednica generalnega vodstva stavkovnega odbora Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Helena Milinković je na shodu poudarila, da so danes, na dan stavke, na RTV doživeli najhujšo obliko posega v novinarsko delo, cenzuro. Ob tem je spomnila na skrajšanje dnevnoinformativnih oddaj na nekaj minut in prepoved produkcije oddaje Tednik, za kar sta se odločila generalni direktor in odgovorna urednica RTVS.

Trg republike, Ljubljana

© Jure Trampuš / Mladina

"Generalni direktor in odgovorna urednica nam ne zaupata, ves čas nas diskvalificirata," je dejala. Kot je izpostavila, je glavna zahteva novinarskih sindikatov novinarska, uredniška in institucionalna avtonomija. "Pozivamo tudi vse svetnike, ki sprejemajo škodljive sklepe na programskem svetu, da nemudoma odstopijo," je pozvala.

»RTV je vsem nam, ki tukaj ustvarjamo, zelo drag in ljub in včasih smo s ponosom delali tukaj. Zdaj mislim, da vsi doživljamo veliko stisko že pri vhodu v to stavbo, ker nikoli ne vemo, kaj nas tisti dan čaka. Ampak verjamem in upam, glede na odziv javnosti, glede na to, kako velik del javnosti nas podpira, kako je naš kolektiv enoten, da to ni pogreb, ampak da nam bo uspelo rešiti to, kar javna televizija predstavlja. Da nam bo uspelo rešiti strokovnost, dobre kadre, dobre oddaje, ker je pravica in resnica na naši strani, in da temačna stran ne bo zmagala.«



Jelena Aščić,

novinarka in voditeljica oddaje Tednik

Predstavnica pogajalske strani stavkovnega odbora novinarskih sindikatov RTVS Ksenija Horvat je opozorila, da s stavko želijo rešiti, kar se še da. "Ampak tega ne moremo sami, zato, zakonodajalci, potrebujemo moderen, dober, jasen zakon, ki bo omogočal naše neodvisno novinarsko delo, in potrebujemo pomoč javnosti, ki ji je naše delo namenjeno," je dejala.

"Zakonodajalci, potrebujemo moderen, dober, jasen zakon, ki bo omogočal naše neodvisno novinarsko delo, in potrebujemo pomoč javnosti, ki ji je naše delo namenjeno."



Ksenija Horvat,

predstavnica pogajalske strani stavkovnega odbora novinarskih sindikatov RTV Slovenija

Na shodu je solidarnost svojim nekdanjim kolegicam in kolegom na RTV med drugim izrazil tudi nekdanji novinar na Radiu Slovenija in redni profesor na ljubljanski filozofski fakulteti Roman Kuhar. "Ne dovolite, da vaše delo cenzurirajo in ga mečejo v bunker," je dejal na shodu. Bil je kritičen tudi do napovedanega morebitnega krčenja dopisniške mreže na RTVS.

"Ne dovolite, da vaše delo cenzurirajo in ga mečejo v bunker."



Roman Kuhar,

nekdanji novinar na Radiu Slovenija in redni profesor na ljubljanski filozofski fakulteti

Na shodu so spregovorili tudi nekateri kolegi iz tujine. Predsednica sindikata hrvaških novinarjev in predsednica Evropske zveze novinarjev Maja Sever je opozorila, da je RTVS med zadnjimi po neodvisnosti javnega servisa, za njo je samo Romunija. "Ta borba je zato zelo pomembna, pomembna za demokracijo, svobodo, javni servis."

"Brez neodvisnega javnega servisa ni resnice."



Hrvoje Zovko,

novinar hrvaške javne TV in predsednik hrvaškega novinarskega društva

Novinar hrvaške javne TV in predsednik hrvaškega novinarskega društva Hrvoje Zovko pa je dodal, da mora javni servis biti v vseh državah neodvisen. "Brez njega namreč ni resnice," je pojasnil.

Novinarji in novinarke RTV Slovenija na protestnem shodu

© Gašper Lešnik

