Dvomi v koristnost policije

Policija bistveno pripomore k varnosti in marsikdo si sveta brez nje ne zna predstavljati. Pojavlja pa se vprašanje, ali res izpolnjuje dolžnosti in dosledno sledi svojemu poslanstvu. Dvomi v njeno koristnost so spet narasli po nedavnem streljanju v ZDA, ko so policisti na vstop v šolo čakali eno uro in celo aretirali starše.

Nekateri trdijo, da policija obstaja za potrebe bogatih, saj denarne kazni negativno vplivajo le na revne sloje. Delno rešitev so našli v državah, kjer je višina kazni sorazmerna s plačo. Policija kot represivni aparat države ohranja status quo, saj redno nasilno obračunava s protestniki, včasih celo sama sproži spopade. Policija včasih tudi mori ljudi; pozorni smo predvsem na ZDA, kjer je militarizacija policije ušla izpod nadzora. Povrhu vsega pa policisti v primeru streljanja v ZDA sploh niso zavezani k posredovanju.

Torej: ali sploh lahko koristi policije kot institucije izničijo negativne učinke, ki jih ima na navadne ljudi?

Agrument ustvarja Danes je nov dan.