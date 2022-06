Jonas poslancem SDS: »Si res mislite, da bi vi na referendumu zmagali? Halo!?«

IZJAVA DNEVA

"Prisegel sem si, da bom s prvim javnim nastopom začel pozno, da se bom najprej potuhnil in čim več naučil, ker je to moja prva politična izkušnja, ampak jeb***, da ne morem biti tiho. Tale ovalna miza, za katero sedim, me je spomnila na poker mizo in priznam, včasih sem rad igral poker, s čimer sem prenehal pred 15 leti, mladost je norost, ampak vseeno mi je pa nekaj ostalo iz tistih časov. Če pomislim po kartaško, pogledam svoje karte in nato pogledam čez mizo, obraz nasprotnika in se ne morem znebiti občutka, da fantje in dekleta tamle blefirajo."

"Meni se zdi, da si vi sploh ne želite referenduma. Dajmo narediti en miselni preizkus. Kaj bi se zgodilo, če bi mi rekli, pa dajmo imeti referendum. Si res mislite, da bi vi na referendumu zmagali? Halo!? Ravnokar smo imeli volitve, ljudstvo je jasno pokazalo, kaj si želi, v katero smer hoče. A zdaj bo pa slovenski volivec kar naenkrat – po lekciji, ki smo jo imeli z referendumom o vodah in lekciji na volitvah – rekel: Saj glasoval sem za Goloba, za spremembe, želim drugačno vlado, ampak, hudiča, zdaj se bom pa premislil. Halo! Halo!? Če bi bil moj denar, bi rekel, pojdimo na referendum. Ampak to košta. Referendum košta štiri milijone evrov. To ni moj denar!"

(Poslanec SD Jonas Žnidaršišč v svojem prvem nastopu na odboru državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo o pobudi za referendum, ki ga je vložila SDS, ki je želela s tem preprečiti širitev vlade Roberta Goloba na 20 resorjev)

R0TlnXFi5v8