»Neoliberalizem je crkujoča laž«

IZJAVA DNEVA

"Če sta covid in vojna prinesla kakršno koli vsem razumljivo razkritje, potem je to spoznanje, da je neoliberalizem v izteku, da je crkujoča laž, da v njem ni nič novega in tudi nič liberalnega, je laž močne peščice ljudi o samodelujočem, samoregulirajočem se trgu. Tisto, kar se nam vse bolj jasno kaže kot prihodnost, pa se zdi še najbolj podobno neofevdalizm."

(Novinarka Tanja Lesničar Pučko v Dnevnikovi kolumni o profiterjih, ki so obdobje covida in ukrajinsko vojno izkoristili za dvig cen pri produktih, ki se jim ne moremo zlahka odreči ali jih nabaviti pri konkurentih)