»Poteza vodstva TV Slovenija je iracionalna in nedopustna«

IZJAVA DNEVA

"Poteza vodstva TV Slovenija, da med stavko zaposlenih, ki poteka na delovnih mestih, mesari po programu, odpoveduje oddaje ali jih krči na smešno minutažo, je iracionalna. Je nedopustna. Je skregana s poslanstvom institucije, ki jo vodijo. Ima pa neko logiko. RTV Slovenija je javna ustanova. Dela za javnost. Deluje v javnem interesu. In javnost je nekaj, kar, kot je pred 238 leti zapisal Kant, rezonira. Javnost ni gruča posameznikov, gruča osebkov, na katerih se meri rating gledanosti ali poslušanosti oddaje. Javnost ni gmota, iz katere iztisnemo podatke, ki zanimajo oglaševalce. Javnost je tisto, kar je vmes med posamičnimi osebki in državo. Paradoks je, če generalno vodstvo RTV Slovenija, kot pravijo samim sebi, sestavljajo osebe, ki skoraj četrt tisočletja starega koncepta javnosti ne razumejo. Ne le da ga ne razumejo. Tudi sovražijo ga. Kar se jim zdi vredno, so ratingi."

(Novinar Ali Žerdin v Delovem komentarju o tem, da je RTV ugrabljena)