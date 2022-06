»ZDA nimajo pojma kulture«

IZJAVA DNEVA

"To, da ZDA nimajo ministrstva za kulturo in da ga nikoli niso imele, se mi je zdelo najbolj povedno za razumevanje razlike med Evropo in Ameriko. ZDA nimajo pojma kulture. Njihova drugačnost je prav v tej točki, da so civilizacija, ki za svojo legitimacijo ne potrebuje kulture. Dovolj so jim politične institucije, ki omogočajo svobodo. Ali bolje, life, liberty and the pursuit of happiness. Življenje, svobodo in zasledovanje sreče, kakor piše v deklaraciji neodvisnosti. Tam je dana samo možnost vsega trojega. Tudi njihova ustava, ki izhaja iz deklaracije, je zelo tehnična."

(Urednik revije Razpotja Blaž Kosovel o tem, da ZDA nimajo ministrstva za kulturo; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)