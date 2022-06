Nekdanji minister Vizjak naj bi vozil pod vplivom alkohola

Funkcionar stranke SDS je dejal, da zasebnih zadev ne komentira

Andrej Vizjak, funkcionar SDS in nekdanji minister za okolje v tretji Janševi vladi

© Nebojša Tejić, STA / Gov.si

Policisti so v ponedeljek zvečer v okolici Brežič med kontrolo prometa ustavili nekdanjega ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka. Po neuradnih informacijah portala 24ur.com so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola. Vizjak, sicer član Janševe stranke SDS, je v telefonskem pogovoru za portal dejal, da zasebnih zadev ne komentira.

Policija za 24ur.com zaradi varovanja osebnih podatkov ni želela komentirati postopkov proti posameznim osebam. So pa potrdili, da so v ponedeljek ustavili voznika in mu zaradi visoke koncentracije alkohola v litru izdihanega zraka odvzeli vozniško dovoljenje.

V preteklosti je policija sicer ustavila že več politikov ali drugih visokih uradnikov, ki so za volan sedli kljub opitosti. Med njimi so predsednik SNS Zmago Jelinčič, nekdanji minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Henrik Gjerkeš, nekdanji prvi mož Luke Koper Gašpar Gašpar Mišič, nekdanji politik in košarkar Peter Vilfan, nekdanji kranjski župan Boštjan Trilar, nekdanji državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Franc Breznik (SDS) in drugi.

